Der Unterschied: Schön hat schon vor dem Turnier angekündigt, dass er danach aufhören will. Weil aber niemand beim DFB den Erfolgstrainer so gehen lassen will, richtet man eigens ein Abschiedsspiel in der Nähe seines Wohnorts Wiesbaden für ihn aus – geleitet von Schöns Nachfolger Jupp Derwall. Das Match gegen Ungarn dauert allerdings nur 60 Minuten, dann wird es abgebrochen wegen Nebels. Es ist das erste Mal, dass ein DFB-Spiel vorzeitig beendet werden muss.

Ein Spaziergang in Rom

Auch das gibt es beim DFB – jemand trifft den richtigen Moment: 1990 in Italien spielt die Nationalmannschaft unter Franz Beckenbauer ein fast perfektes Turnier. Vier Jahre zuvor hatte der Teamchef noch das Finale gegen Argentinien verloren, diesmal gelingt die Revanche: Deutschland gewinnt gegen Diego Maradonas Team 1:0 und ist Weltmeister. Und Beckenbauer? Geht nach dem Schlusspfiff allein auf dem Platz im Stadion in Rom spazieren, was geht ihn das alles auch an? Ein Mann, versunken ganz in sich selbst, und das im Moment seines größten Triumphs.