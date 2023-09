Bundestrainer Hansi Flick denkt nach dem blamablen 1:4 (1:2) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan nicht an einen Rücktritt. »Ich finde, wir machen das gut und ich bin der richtige Trainer«, sagte er nach dem Debakel in Wolfsburg bei RTL: »Aber ich weiß, dass im Profifußball sehr viel Dynamik drin ist. Ich kann nicht absehen, was ansonsten noch kommt.«