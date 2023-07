Bundestrainer Flick wehrt sich gegen Kritik »Eine große Dreistigkeit, auch eine Unverschämtheit«

»Damit muss man umgehen können«, sagte Flick über die Kritik an seiner Person. Wichtig sei ihm der Austausch mit den Trainern, der gut funktioniere. »Die Trainer sind meine Ansprechpartner, nicht Sportdirektoren oder was auch immer.«

Ein Seitenhieb, der sich auf Union Berlins Manager Oliver Ruhnert beziehen dürfte. Der hatte Flick vor allem die Nichtberücksichtigung Rani Khediras vorgeworfen und gesagt: »Sein Trainerteam sagt, sie entscheiden leistungsabhängig – ich sage: Machen sie nicht.«

Die generelle Härte der Kritik habe ihn überrascht, so der Bundestrainer. »Wir hätten natürlich auch nicht gedacht, dass die Ergebnisse so schlecht ausfallen. Deswegen müssen wir uns am Ende die Kritik auch gefallen lassen«, sagte Flick über die Juni-Länderspiele, die er zur Experimentierphase für eine Dreierkette in der Abwehr erklärt hatte.