Zuvor hieß es in Medien, dass Kane noch in dieser Woche eine Entscheidung um seine Zukunft will. Die Zeitung »Evening Standard« schrieb am Dienstag, Kane neige dazu, in diesem Sommer nicht nach München zu wechseln. Der Torjäger sei beeindruckt von der Philosophie des neuen Coaches Ante Postecoglou und habe Spaß am Training des griechischstämmigen Australiers.

Kane hat in Tottenham noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Die Spurs, allen voran Klub-Besitzer Joe Lewis, waren aber nicht bereit, ihren Stürmer ablösefrei zu verlieren. Lewis hatte daher einen sofortigen Verkauf von Kane gefordert, falls dieser sich weigere, ein neues Arbeitspapier in London zu unterzeichnen.