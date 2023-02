Sportvorstand Hasan Salihamidžić hat sich der Kritik von Oliver Kahn an den Aussagen von Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer in zwei Interviews angeschlossen und die Klärung des Themas mit dem Kapitän des FC Bayern München angekündigt. Er habe von ihm als Kapitän etwas anderes erwartet, sagte Salihamidžić im Interview der »Bild am Sonntag«.