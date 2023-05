»Wenn du in New York über die Straße gehst, verhältst du dich anders, als wenn du in Bogenhausen über die Straße gehst. Wenn du ohne zu gucken gehst, wirst du überfahren. Es ist die Anpassung«. Das Dortmund-Spiel werde er sich nicht anschauen. »Wenn ich es schaffe, schaue ich eher nochmal unser Spiel an«, sagte Tuchel.

Kampfansage von Thomas Müller an den BVB

Auch Thomas Müller zeigte sich weitestgehend ratlos, vor allem in Bezug auf die Nicht-Leistung in der zweiten Spielhälfte. »Ich weiß nicht, warum wir heute in der zweiten Hälfte nicht mehr unsere spielerische Qualität auf den Platz bringen konnten. RB hat auf unsere Formation reagiert. Trotzdem hätten wir es besser machen sollen.«