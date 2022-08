»Hasan Salihamidžić hat in den fünf Jahren, seit er beim FC Bayern in der Verantwortung steht, ausgezeichnete Arbeit geleistet«, sagte Präsident Herbert Hainer. »Hasan Salihamidžić gibt für den FC Bayern 24 Stunden am Tag alles. Er steht für das FC-Bayern-Gen, für Kontinuität und für Titel." Hainer hatte bereits im Juli gesagt, dass die Münchner mit Salihamidžić verlängern wollen.