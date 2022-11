St. Pauli, das nach der guten Leistung beim 1:1 gegen Spitzenreiter Darmstadt ohne Personalwechsel auf den Platz gegangen war, drückte danach und erspielte sich immer wieder Eckbälle. Der Fünfte mündete dann in einen Konter und einen Schuss Hennings aus ähnlicher Position wie beim 1:0. Diesmal war jedoch St. Paulis Schlussmann Nikola Vasilj zur Stelle (40.). Bei der Doppelchance zum Ausgleich für St. Pauli brillierte dann Fortuna-Keeper Kastenmeier doppelt (44.).

Starker Vortrag von St. Pauli trotz Unterzahl reicht nicht

Trotz gutem Start in die zweite Hälfte von St. Pauli und 60 Prozent Ballbesitz, lag das 2:0 für Düsseldorf stets in der Luft. Beim Abschluss von Kristoffer Peterson bekam der bereits verladene Vasilj noch irgendwie einen Fuß dazwischen (51.). Nach Kopfstoß von Betim Fazliji gegen Dawid Kownacki war St. Pauli kurz darauf erstmals in dieser Saison nur noch zu zehnt auf dem Platz (59.). St. Pauli schöpfte in den letzten 20 Minuten das Wechselkontingent voll aus, schaffte sogar noch, Düsseldorf vorne in Unterzahl zuzustellen, brachte aber nichts Zählbares mehr auf den Platz. Düsseldorf rückt durch den Sieg auf Tabellenplatz fünf vor.