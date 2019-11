Hoeneß-Nachfolger Herbert Hainer Kein Mann für den Umbruch

Seine Wahl steht zwar noch aus, doch sie gilt als Formsache: Wenn am Abend auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München Uli Hoeneß abtritt, wird Herbert Hainer zum neuen Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden bis 2022 gewählt. Hainer wird im Klub zum neuen starken Mann neben Karl-Heinz Rummenigge.

Wer ist Herbert Hainer?

Der 65-Jährige ist im niederbayerischen Dingolfing geboren, als Sohn eines Metzgers - so wie Hoeneß. Mit 33 Jahren fing er beim Sportartikelkonzern Adidas als Sales Director an, er arbeitete sich hoch bis zum Vorstandsvorsitzenden. Hainer behielt den Posten fast eineinhalb Jahrzehnte lang bis ins Jahr 2016. Eine seiner ersten Amtshandlungen als Vorstandschef bestand darin, Anteile am FC Bayern zu erwerben und den Ausrüster- und Sponsorenvertrag mit dem Klub zu verlängern. Heute hält Adidas (genau wie Allianz und Audi) 8,33 Prozent an der FC Bayern München AG.

Unter Hainers Führung erlebte Adidas einen Aufschwung, was unter anderem an Einsparungen durch gestrichene Stellen und Sponsorendeals mit der Fifa, Verbänden wie dem DFB und Topklubs wie den Bayern lag. Hainer ist also bestens vernetzt in Wirtschaft und Sport.

DPA Hoeneß (l) im Gespräch mit Hainer - das Bild stammt aus dem Jahr 2013

Beim FC Bayern ist Hainer kein Neuling. Schon zu Zeiten als Adidas-Chef hatte er einen Platz im Aufsichtsrat übernommen; zuletzt war er Stellvertretender Vorsitzender hinter Hoeneß. 2014 hatte Hainer übergangsweise schon einmal den Vorsitz inne, nachdem Hoeneß im Zuge seines Steuerhinterziehungsprozesses von seinem Amt zurückgetreten war.

Warum erhält er den Posten?

Hoeneß selbst hat Hainer als seinen Nachfolger empfohlen. Das entsprechende Gremium folgte diesem Vorschlag. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht.

Hainer gilt als enger Hoeneß-Vertrauter. Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, Hainer sei einer der ersten Besucher gewesen, nachdem Hoeneß seine Haftstrafe angetreten hatte. Hainer selbst sagte dem Bayern-Mitgliedermagazin "51" über seine Beziehung zu Hoeneß: "Als unsere Tochter gestorben ist, war er der Erste, der anrief und fragte, wie er helfen kann. Entscheidend ist nicht, wer mit dir lacht, wenn es dir gutgeht. Da hat man viele Freunde. Entscheidend ist, wer mit dir weint, wenn es dir schlecht geht."

Wie sehr ist Hainer von Hoeneß emanzipiert?

"Wir sind zwar befreundet, aber das heißt ja nicht, dass wir immer zu jedem Thema gleicher Meinung sind", sagt Hainer zwar, und dass er "sicher auch eigenständige Entscheidungen treffen" werde.

Hainer sagt aber auch, dass es "klug von mir [wäre], wenn ich auf seinen Rat hören würde." Und: "Uli Hoeneß ist nicht aus der Welt. Er lebt gerade mal 40 Kilometer von der Säbener Straße entfernt. Die Handynetze am Tegernsee sind intakt - und ich habe in den Jahren schon herausgefunden, wie ich ihn kriegen kann." Man darf davon ausgehen, dass dem Klub kein Umbruch bevorsteht, der von Hainer ausgeht.

Was wird aus der Abteilung Attacke?

Es sieht danach aus, als würde sie leiser werden. Er werde sich "tendenziell zurückhalten", sagte Hainer der "SZ", und er könne sich "nicht vorstellen, dass ich jeden Samstag das jeweilige Spiel öffentlich kommentiere". Nur wenn er "das Gefühl habe, dass ich etwas sagen muss, werde ich das tun."

Vermutlich aber wird der öffentlich viel bekanntere Oliver Kahn künftig Bayerns Sprachrohr, Hainer käme dann eine zurückhaltendere Rolle zu. Kahn wird ab 2020 beim FC Bayern eingearbeitet, Ende 2021 soll er Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden beerben. Zumal Noch-Sportdirektor Hasan Salihamidzic im kommenden Jahr zum Sportvorstand befördert werden soll. Der FC Bayern habe dann "genügend Leute mit hohem Fußballsachverstand", wie Hainer sagt.

Selbstverständlich kann sich auch Uli Hoeneß noch immer selbst einschalten, wenn es beim FC Bayern nicht so läuft, wie er es sich vorstellt. Der Klub wird aus Hoeneß' Perspektive wohl auf ewig seiner bleiben. Ein Anruf in einer Fußball-Talkrunde wäre schnell getätigt. Dem guten Handynetz am Tegernsee sei Dank.