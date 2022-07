Hertha-Zugang Nader El-Jindaoui hat bei einem Test von Herthas U23 für einen ungeahnten Fan-Ansturm inklusive Spielabbruch gesorgt. Stolze 2347 Zuschauer kamen am Samstag zur Partie gegen Oberligist Tasmania – fast alle wollten nur den 25 Jahre alten Offensivspieler sehen, der ein Internetstar ist. Kurz vor Schluss stürmten dann zahlreiche Anhänger den Rasen, die Partie wurde nicht mehr angepfiffen. Bei Punktspielen in der Regionalliga Nordost hatte Herthas zweite Mannschaft in der vergangenen Saison einen Schnitt von knapp 400 Zuschauern.