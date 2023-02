Auch danach war die Borussia überlegen, vor allem Lars Stindl überzeugte im Spielaufbau durch durchdachte Pässe.

Erst langsam fanden die Berliner in die Partie. Sie brauchten diese eine Aktion in der 31. Minute zum Ausgleich, um wachzuwerden. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite erwischte Jessic Ngankam die flach herein geschlagene Flanke vor den Gladbacher Abwehrspielern und schoss aus kurzer Distanz ein.