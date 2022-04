Die Karriereplanung von Suat Serdar hätte besser verlaufen können. Der Mittelfeldspieler reifte beim FC Schalke zum Nationalspieler, musste dort jedoch jahrelang gegen den Abstieg spielen. Als der Absturz in die 2. Liga feststand, wechselte Serdar zu Hertha BSC – wo sein Weg nun wieder in die Zweitklassigkeit führen könnte. Von der Nationalmannschaft ist Serdar momentan sehr weit entfernt.

Vor allem aber: Zum wiederholten Mal muss der 24-Jährige mit Anfeindungen und Demütigungen aus den Reihen der aktiven Fanszenen seiner Vereine zurechtkommen. Serdar stand bei der 1:4-Niederlage der Hertha im Berliner Stadtderby am Samstag nicht in der Startelf. Er wurde in der 74. Minute eingewechselt, unmittelbar nach dem dritten Treffer für Union Berlin. Nach dem Schlusspfiff ging er gemeinsam mit seinen Teamkollegen in die Fankurve – und wurde aufgefordert, sein Trikot auszuziehen. Ganz nach dem Motto: Ihr seid nicht würdig, Hertha BSC zu vertreten.

Bild vergrößern Hatte bisher bei Hertha BSC nur selten Grund zum Jubeln: Suat Serdar Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Serdars Mitspieler Maximilian Mittelstädt sprach mit den Ultra-Vertretern, übermittelte die Aufforderung und sprach im Anschluss bei Sky von einer »Geste«. »Es ist schwer zu erklären, was da mit den Fans besprochen wurde«, sagte Mittelstädt, »das sage ich jetzt mal lieber nicht«. Er habe nur gehört, dass die Mannschaft die Trikots ausziehen solle. »Ich möchte einen Konflikt vermeiden«, sagte der 25-Jährige weiter und wollte daher nicht von einer Demütigung sprechen. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen hatte Mittelstädt sein Trikot auf die Tartanbahn des Olympiastadions gelegt.

Bobic: »Da wird eine Linie überschritten« Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic hat die Aktion nun am Tag nach dem Rückschlag im Abstiegskampf verurteilt. »Enttäuschung und Frust nach so einem Spiel – alles verständlich. Aber die Jungs aufzufordern, das Trikot abzugeben, weil sie es nicht wert sind, dieses Trikot zu tragen – da wird aus meiner Sicht eine Linie überschritten«, sagte Bobic am Sonntag im Doppelpass von TV-Sender Sport 1. »Das ist nicht okay.« Bobic erinnerte in diesem Zusammenhang auch an eine Aktion im Januar von rund 80 Hertha-Ultras, die das eigentlich nicht-öffentliche Training im Vorfeld des Spiels gegen den FC Bayern gestört hatten. Damals waren vonseiten der Ultras Drohungen in Richtung der Spieler ausgesprochen worden. »Das war kein Trainingsbesuch, das war ein Aufmarsch. Das geht halt nicht«, sagte Bobic jetzt. »Es gibt diese Gruppierungen, die nehmen sich auch einiges raus.«

Solche Aktionen seien kontraproduktiv, sagte Bobic weiter: »Das macht was mit den Spielern – aber auf jeden Fall nichts Positives.« Wie es bei Hertha in der Kommunikation mit den Ultras nun weitergeht, ließ Bobic offen. Ähnlich sah es Oliver Ruhnert, Sportchef von Union. »Wie willst du für die letzten fünf entscheidenden Spiele den Fokus behalten, wenn du Angst spürst? Das ist sicher der denkbar schlechteste Ratgeber«, sagte Ruhnert, der speziell auf Serdar hinwies. Der Mittelfeldspieler habe so etwas schon letzte Saison bei Absteiger Schalke 04 erlebt. Bei den Königsblauen gab es mehrere solcher Vorfälle. In der Saison 2018/2019 – Serdar war gerade von Mainz 05 nach Gelsenkirchen gewechselt – hatte Schalke ein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 0:4 verloren. Im Anschluss wurde Kapitän Benjamin Stambouli aufgefordert, die Kapitänsbinde abzulegen. Damals soll es auch Parolen gegeben haben, die Trikots auszuziehen.