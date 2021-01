Erkenntnisse des 16. Spieltags Groß geträumt und mit Brummschädel aufgewacht

Hertha BSC wollte hoch hinaus, investierte große Summen in neue Spieler. Nach einem 0:0 in Köln findet sich der Klub im unteren Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga wieder. Was läuft schief in Berlin?