Ein großer Teil der Anhänger im Auswärtsblock riss die Arme hoch, doch ihr Blickwinkel war schlecht. Der Ball, den sie schon im Tor gesehen hatten, hatte das Dortmunder Tornetz lediglich von außen in Bewegung versetzt. Die Hoffnung erstarb, wie sie gekommen war, der BVB siegte 2:1, der Abstiegskonkurrent VfB Stuttgart gewann parallel in letzter Minute , und Hertha BSC , den Klassenerhalt schon so nahe vor Augen, muss nun doch in die Relegation.

Es liefen die letzten Minuten dieser Partie in Dortmund, da entlud sich die Spannung in einem erlösenden Jubel der Hertha-Fans.

Spieler der Hertha brachen auf dem Platz in Tränen aus, Mitarbeiter der Hertha schluchzten auf der Tribüne, der Auswärtsblock war wie erstarrt. Die Saison endet so, wie sie enden musste. Ein undramatischer Abschluss hätte zu diesem Klub, zu dieser Spielzeit auch einfach nicht gepasst.

Stattdessen malte Magath in rosarot gefärbten Sätzen die nächste Option aus, die nun allerdings tatsächlich die letzte sein wird – die Relegation. »Ich bin eher beruhigt«, sagte der Trainer mit Blick auf die beiden Spiele gegen den Tabellendritten der 2. Liga, zunächst am Donnerstag im eigenen Olympiastadion, bevor es vier Tage später nach Bremen, Hamburg oder Darmstadt geht. »Unsere Mannschaft hat sich hier als Bundesligist präsentiert. Deshalb bin ich zuversichtlich.«

Magath, der im Juli 69 Jahre alt wird, spielte diese ihm zugedachte Rolle am Samstag in Perfektion. Er verkaufte es als Erfolg, dass es überhaupt noch die Option auf eine Rettung gibt. Das mag eine leicht zu durchschauende Strategie sein, aber sie wirkt psychologisch dennoch geschickt.

Nackenschläge kurz vor dem Abpfiff

Bei der Arminia führte die Hertha am 32. Spieltag lange 1:0. Dieses Resultat hätte damals schon zum direkten Klassenerhalt gereicht. In der 90. Minute kassierte das Team spät den Ausgleich. Eine Woche später gegen den Mainz 05 im voll besetzten Olympiastadion hielt Hertha bis in die Schlussphase ein 1:1, auch das hätte die Rettung bedeutet, das Spiel wurde 1:2 verloren. In Dortmund wurde eine 1:0-Führung verspielt, Youssoufa Moukoko erzielte in der 84. Minute den Siegtreffer für den BVB.

Die »sehr gute Leistung«, die Magath seiner Mannschaft für die Partie beim Tabellenzweiten attestierte, muss denn auch in mehreren Punkten relativiert werden. Der BVB spielte lange ohne jegliche Inspiration und Dynamik in der Offensive. Die Hertha hielt den Vorsprung durch ein Elfmetertor von Ishak Belfodil in der 18. Minute daher lange.