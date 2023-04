Der lange Zeit uninspirierte Auftritt seines Teams gegen Bremen hatte dem Nachfolger von Sandro Schwarz die Schwierigkeit seiner Aufgabe in Berlin zuvor deutlich vor Augen geführt. »Die Probleme in den Köpfen sind größer, als ich gedacht habe. Der Druck war ein Riesenproblem, wir müssen dringend etwas tun, um die Blockade zu lösen«, sagte Dárdai, dem in seiner dritten Amtszeit (zuvor 2015 bis 2019 und 2021) als Hertha-Coach nur wenig Zeit bleibt, um den ersten Abstieg des Klubs seit elf Jahren zu verhindern.