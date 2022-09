Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss auf Jean-Paul Boëtius verzichten. Beim niederländischen Sommer-Zugang wurde bei einer urologischen Untersuchung am Mittwoch ein Tumor im Hoden diagnostiziert, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wird am Freitag operiert.