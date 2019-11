Neuer Hertha-Trainer Klinsmann Zurück im Risiko

Es gehört zu den guten Geschichten dieser an sich schon guten Geschichte um Jürgen Klinsmann als neuen Hertha-Trainer, dass er sein erstes Spiel als Chefcoach gegen seinen Kollegen Lucien Favre bestreiten wird. Also natürlich nur, falls Favre das Spiel noch als BVB-Coach erlebt. Als Klinsmann vor zehn Jahren letztmals als Bundesligatrainer nach Berlin kam, war Favre Trainer bei Hertha. Sein Team schlug im Februar 2009 Klinsmanns Bayern 2:1, und nach diesem Spiel war Favre mit Hertha BSC Tabellenführer.

Wenn Klinsmann am Samstag zum Einstand gegen Borussia Dortmund gewinnt, könnte es sein, dass Favre danach gehen muss.

Wer Klinsmann in jenem Frühjahr 2009 erlebte, konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass dieser Mann noch einmal in die Bundesliga als Trainer zurückkehrt. Er wirkte nach nur einem halben Jahr in München ausgebrannt, ratlos, hilflos. Eine 1:5-Demütigung in Wolfsburg mit Grafites berühmtem Hackentor und eine nächste 0:4-Demütigung in Barcelona ein paar Tage später in der Champions League waren damals zu viel. Der Trainer musste gehen. Und Bayern-Manager Uli Hoeneß rief ihm noch hämische Worte nach. Klinsmann, der Mister Sommermärchen 2006, war drei Jahre später ein gescheiterter Mann. Der deutsche Fußball interessierte sich ab sofort nicht mehr für ihn.

Hoeneß war er schon als Spieler suspekt

In München fand er keinen Draht zu den Stars im Team, dem mächtigen Hoeneß war er schon in seiner Zeit als Bayernspieler suspekt gewesen. Klinsmann und der FC Bayern sind sich immer fremd geblieben, eine Beziehung ohne Wärme, ohne gegenseitiges Verstehen, ein einziges Missverständnis.

AP Jürgen Klinsmann (l.) und Uli Hoeneß (r.): Das konnte nicht lange gutgehen

Klinsmann, der Eigenwillige, der Macher aus DFB-Zeiten, wirkte als Ligatrainer in München zaudernd, zermürbt, nichts war mehr übrig vom Ärmel aufkrempelnden Reformator. Dass ihm mit Louis van Gaal ein Trainer an der Säbener Straße folgte, der die Mannschaft vollständig umkrempelte und von dessen Erbe der FC Bayern noch heute profitiert, machte den Kontrast zum Vorgänger nur noch drastisch sichtbarer. Van Gaal tat das, was man von Klinsmann erwartet hatte. Bei den Bayern ist Jürgen Klinsmann nur eine Fußnote in der Vereinsgeschichte geblieben.

Er zog sich danach wieder in die USA zurück, übernahm mit wechselndem Erfolg für immerhin fünf Jahre den Job des dortigen Nationaltrainers, bei der WM 2014 kreuzten sich die Wege mit Joachim Löw und dessen Elf in der Gruppenphase. Deutschland siegte glanzlos 1:0, auch dort hat Klinsmann wenig Spuren hinterlassen. Von dem Spiel erinnert man sich vor allem an das Wetter, damals im verregneten Recife.

Video DPA

Als TV-Experte nicht ausgelastet

Nach der Trennung vom US-Verband 2016 schien es schon so, als habe sich der Trainer Klinsmann zum Privatier Klinsmann gewandelt. Der sein Leben im fernen Kalifornien führt und sich ab und zu noch im deutschen Fernsehen sehen lässt, um sich seine Expertise abfragen zu lassen. Als handzahmer TV-Experte bei RTL, der auch beim fadesten Kick der DFB-Elf noch etwas fand, seinen alten Spezi Joachim Löw und dessen Arbeit zu loben, schien er aber dann wohl doch nicht ausgelastet zu sein.

Maja Hitij/Getty Images Zuletzt arbeitete Klinsmann (l.) als TV-Experte bei Spielen der Nationalmannschaft

Als Vorstandschef des VfB Stuttgart hätten sie ihn vor Monaten bereits gerne gehabt, mit seiner VfB-Vergangenheit hätte er vermutlich perfekt ins Anforderungsprofil gepasst, aber Klinsmann winkte ab. Viele sahen das auch als Signal, dass er sich nicht mehr im deutschen Fußball engagieren wolle. Gewundert hätte es nicht, Klinsmann wirkt zwar immer noch jungenhaft wie einst, ist aber auch schon Mitte 50. Nicht zwingend das Alter, in dem man neue Herausforderungen anstrebt. Zumal er immer den Eindruck erweckte, er sei jemand, der loslassen kann. Der eher in Projekten als in langen Zeitabschnitten denkt.

Umso spannender und durchaus auch überraschender kommt jetzt sein Schritt, es mit der Hertha zu versuchen. Vom Aufsichtsrat zum Cheftrainer - allein das ist schon ein ungewöhnlicher Move, ein mutiger ist es obendrein. Wenn er es nicht schafft, die mit dem Windhorst-Geld gepamperten Berliner in die Spur zu bringen, ist sein Ruf als Coach hierzulade wahrscheinlich endgültig ramponiert. Hat er aber Erfolg, wäre das ein Comeback, das man schon nicht mehr für möglich gehalten hätte. "Was ich tue, tue ich richtig", hat er am Mittwoch vor der Presse gesagt. Jürgen Klinsmann ist zurück im Risiko, das erinnert fast an seinen Beginn als Teamchef der Nationalmannschaft 2004.

Damals hatte er allerdings zwei Jahre Zeit, ein Team aufzubauen, Strukturen zu verändern, Widerstände zu brechen. Diesmal bleiben ihm bestenfalls ein paar Monate. Die nicht nur über die Zukunft der Hertha mitentscheiden. Sondern vor allem über die des Trainers Jürgen Klinsmann.