Die Landespolizeidirektion Salzburg hat am Sonntag von einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Zell am See in den frühen Morgenstunden berichtet. Dabei soll ein 28-Jähriger einem 22-Jährigen Verletzungen zugefügt haben, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der mutmaßliche Täter sei daraufhin von der Polizei vernommen worden.