Die »Bild «-Zeitung hatte von einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in einem Gasthaus berichtet, in deren Folge ein Hertha-Profi am Sonntag in Gewahrsam genommen worden sein soll. Wie die Polizei in Zell am See auf Nachfrage mitteilte, seien in der Wache des Urlaubsortes »beide Arrestzellen leer«. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, befindet sich der betroffene Spieler derzeit wieder im Teamhotel.