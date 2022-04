Reaktion der Hertha-Profis auf Trikot-Eklat »Wir haben uns entschlossen, als Mannschaft nicht zu den Fans zu gehen«

Das Spiel war gewonnen und Berlin hatte einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt vollbracht, da trommelte Herthas Kevin-Prince Boateng seine Teamkollegen auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions zusammen. Das war kurz nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg über den VfB Stuttgart gewesen, einem Schlüsselspiel im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Üblicherweise würde nun der Gang in die Fankurve folgen. Dort Berlins Spieler schritten vom Platz, direkt in die Kabine.