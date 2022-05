Szene des Spiels: Gut 70 Minuten waren gespielt, und Hertha-Stürmer Ishak Belfodil schleppte sich nur noch über den Platz. Angeschlagen, ausgelaugt, er hätte längst ausgewechselt werden müssen. Dennoch wurde er noch einmal mit einem langen Pass geschickt, und noch einmal lief er mit dem Ball am Fuß bis in den Strafraum, passte noch einmal quer und beschäftigte die HSV-Abwehr ein letztes Mal. Neben ihm humpelte Marvin Plattenhardt über den Platz. Durchhalten, bis es nicht mehr geht – ein ganz neues Hertha-Gefühl. Die Berliner auf dem Zahnfleisch, und doch haben sie sich durchgebissen.

Ergebnis des Spiels: Hertha BSC war nach dem 0:1 im Hinspiel am Boden zerstört und ist dem Teufel Abstieg dennoch noch einmal von der Schippe gesprungen: 2:0 gewann die Hertha durch Tore von Dedryck Boyata (4. Minute) und Marvin Plattenhardt (63. Minute). Der Hamburger SV ist schon wieder am Aufstieg gescheitert, so knapp wie diesmal war es nie. Hier geht es zum detaillierten Spielbericht.

Die erste Halbzeit: Trainer Felix Magath hatte die tatsächlich älteste Hertha-Startelf seit 15 Jahren auf den Platz geschickt, mit Kevin-Prince Boateng und Santiago Ascacíbar im Mittelfeld, die beide im Hinspiel fehlten. Aber nicht nur personell stellte sich der Gast anders auf: nach vier Minuten führte Hertha bereits 1:0 und hatte damit ungefähr so viele Torgelegenheiten wie im gesamten Hinspiel. Boyata köpfte eine Plattenhardt-Ecke ein, der HSV war da schon beeindruckt und blieb es bis zur Pause.

Die zweite Halbzeit: Der HSV kam mit Macht aus der Pause, bei Hertha wurden die Schritte der reiferen Herren nun langsamer. Aber da war ja noch Plattenhardt, der Standardspezialist. Er spitzelte nach einer guten Stunde Spielzeit einen Freistoß von der rechten Seite direkt ins lange Eck, HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes, einer der Besten seines Fachs in der zweiten Liga, war düpiert. Es war der erste Freistoßtreffer in der Relegation seit 2015 – seit der HSV gegen den Karlsruher SC sich durch das Tor von Marcelo Diaz noch einmal in die Bundesliga rettete. Spieler des Spiels: Am 10. Dezember 2005 hat Kevin Prince Boateng zum ersten Mal in der Bundesliga für Hertha gegen den HSV gespielt, seine Teamkollegen hießen Niko Kovač, Arne Friedrich und Marcelinho. Fast 17 Jahre später ist Boateng immer noch da, ein Relikt. »Irgendwann wird er zu einem Faktor werden«, hat Hertha-Sportvorstand Fredi Bobic gesagt, als er den alten Kumpel aus Frankfurter Tagen vor der Saison verpflichtete. Boateng hat sich bis zum letzten Spiel Zeit gelassen, um das wahrzumachen. Noch in den letzten Minuten warf er sich in die Bälle, als spiele er bei Atlético Madrid. Dabei ist das einer der wenigen Vereine in Europa, die nicht in seiner Fußballerbiografie auftauchen.

Der Relegationsexperte: »Relegation abschaffen«, das wird von Fans gerne gefordert, und es gibt auch genug Argumente dafür. Jonas Meffert dürfte diese Petition aus vollem Herzen unterstützen. Der Profi hat dreimal mit drei Klubs an der Relegation teilgenommen: 2015 mit dem Karlsruher SC gegen den HSV verloren, 2021 mit Holstein Kiel gegen den 1. FC Köln verloren, 2022 mit dem HSV gegen Hertha verloren. Er sollte das vielleicht einfach lassen. Der Retter: Das Renommee von Felix Magath hatte in den vergangenen Wochen seine Risse bekommen, die alte Magie des Trainer-Routiniers, die ganzen kleinen Psychotricks, die er so drauf hat, all das schien nicht mehr zu verfangen. Dass er als einziger vor dem Spiel noch unverbrüchlichen Optimismus versprühte, schien mitten in der Berliner Tristesse etwas lächerlich. Und jetzt stand er da 90 Minuten regungslos am Spielfeldrand und sah mit an, wie alles genau so kam, wie er es vorhergesagt hatte.

Bild vergrößern Felix Magath schaut seinem Kollegen Tim Walter beim Agieren zu Foto: IMAGO/Michael Taeger / IMAGO/Jan Huebner

Nach dem Abpfiff verschwand er, ohne eine Miene zu verziehen, wie ein Imperator, der den Feldherrnhügel verlässt, in Richtung Kabine und ließ die Spieler feiern. Er muss seinem Ruf auch in einer solchen Situation noch gerecht bleiben. Felix Magath, der Unergründliche. Auf den Tag vor 13 Jahren wurde er mit dem VfL Wolfsburg Meister. Geschichtenquell Felix Magath. Die Mission ist erfüllt. Magath verlässt Berlin mit dem ihm eigenen kryptischen Lächeln: »Ich werde nach Hause gehen und Holz hacken.« Die Unglücklichen: Alles schien in diesem Jahr anders. Einmal nicht kurz vor Schluss straucheln, sondern im Gegenteil: Kurz vor Schluss durchstarten. Sechs Siege hatte der HSV zuletzt unter Trainer Tim Walter eingeholt. Alles vergeblich. Der HSV weiß jetzt, wie das ist, als Zweitligist in der Relegation zu scheitern.