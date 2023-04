Hertha hat seit sechs Ligaspielen nicht gewonnen und erlebt eine höchst turbulente Saison. Ende Januar hatte der Klub Geschäftsführer Sport Fredi Bobic freigestellt. Dieser hatte daraufhin im Februar beim Arbeitsgericht Klage gegen seine Kündigung eingereicht.

Der Absturz in die zweite Liga würde Hertha weit zurückwerfen. Zugleich wäre es der Tiefpunkt einer jahrelangen Negativentwicklung, in der Unruhe das Tagesgeschäft bestimmte, Trainer verschlissen und Millionensummen verbrannt wurden. Im Jahr zuvor hatte sich Hertha unter Interimscoach Felix Magath in den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV vor dem Abstieg gerettet.