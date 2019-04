Pál Dárdai wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr als Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC tätig sein. Der Verein bestätigte, dass der Ungar den Posten bei den Profis am Ende der Saison abgibt. Zuvor hatten der TV-Sender Sky und die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

"Ein neuer Impuls im Sommer ist der richtige Schritt für Hertha BSC", sagte Hertha-Manager Michael Preetz. Dárdai betreut die Profis noch in den verbleibenden fünf Bundesligaspielen. Er sei "dankbar für diese Chance, die ich hier bekommen habe, und sehr stolz darauf, was wir in dieser Zeit gemeinsam erreicht haben", sagte Dárdai.

Der 43-Jährige besitzt bei Hertha eine besondere Vertragskonstellation: Er ist bei den Berlinern mit einem unbefristeten Kontrakt ausgestattet, um nach dem Aus als Proficoach wieder in den Jugendbereich zurückkehren zu können. Er soll ab Sommer 2020 wieder als Trainer im Nachwuchs arbeiten.

Die aktuelle Saison verläuft aus Hertha-Sicht enttäuschend. Mit 35 Punkten liegt das Team auf dem elften Platz, zuletzt verlor es fünf Partien in Folge. 2019 waren Dárdai und seinen Spielern nur drei Pflichtspielsiege gelungen.

Dárdai, der schon als Spieler für die Berliner aktiv gewesen war, hatte das Team im Februar 2015 übernommen und vor dem drohenden Abstieg bewahrt. Aktuell ist er nach Freiburgs Christian Streich der Bundesligatrainer, der am längsten im Amt ist.

Nach dem Klassenerhalt 2015 führte Dárdai den Klub zweimal in die Europa League, wo der Klub allerdings 2016/2017 in der 3. Qualifikationsrunde und 2017/2018 in der Gruppenphase scheiterte.