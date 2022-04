Als die Spieler von Hertha BSC am Sonntag nach dem 2:0-Erfolg über den VfB Stuttgart bewusst auf den Besuch der Kurve verzichteten, war das eher ein Signal für Zusammenhalt. Ein Beleg für Entschlossenheit. So entschlossen, wie sie vorher auf dem Spielfeld aufgetreten waren, so auch im Verhalten gegenüber den eigenen Fans.

Hertha mal wieder am Boden, dort, wo dieser Verein sich schon so oft befunden hat.

Es ist erst drei Wochen her, da schien der Klub aus dem Berliner Westen am Ende. Im eigenen Stadion wurde die Hertha vom Lokalrivalen aus dem Osten, dem 1. FC Union, gedemütigt. Anschließend setzte ein Teil der eigenen Anhängerschaft dem ganzen Elend noch die Krone auf und wollte die Hertha-Profis dazu nötigen, ihre Trikots auszuziehen.

Aber Berlin, das ist Veränderung, und in drei Wochen können sich Dinge in dieser Stadt und in diesem Klub grundlegend wandeln. Hertha hat zwei der drei aufeinander folgenden Abstiegsendspiele gewonnen, erst 1:0 beim FC Augsburg, jetzt das 2:0 über den VfB. In beiden Partien stand eine Mannschaft auf dem Platz, die fußballerisch noch genauso wenig glänzt wie vorher, die aber von Anfang an demonstrierte, den Ernst der Lage erkannt zu haben.

Als Ishak Belfodil in der 90. Minute das 2:0 erzielte, entlud sich in der Mannschaft ein Jubel, der so gemeinschaftlich wirkte, dass man das Gefühl haben musste: Hier hat sich ein Team eingeschworen.

»Das Herz ist erleichtert«, hat Stürmer Davie Selke nach der Partie am Sonntag gesagt. Selke und Herz, es hat nur wenige gegeben, die bis vor Kurzem das als Wortkombination bei der Hertha verbunden hätten. Selke, mittlerweile auch schon 27, gilt als ewiges Talent, am Sonntag schoss er das so wichtige 1:0 bereits nach fünf Minuten Spielzeit. Der Angreifer steht sinnbildlich dafür, dass sich bei der Hertha Dinge verändert haben.

Magath hat an ein paar Stellschrauben gedreht. Er hat Kevin-Prince Boateng, noch so einer, den man wegen seiner Verletzungen schon als Mann der Vergangenheit abgehakt hatte, bestenfalls dazu geeignet, noch als Motivator von der Bank zu wirken, eine leitende Stellung im Team gegeben. Als die Partie gegen den VfB beendet war, bildete das Team einen Kreis, der 35 Jahre alte Boateng sprach ein paar beschwörende Worte, dann war klar: Die Mannschaft macht den Abmarsch, kein Gang zu den Fans. Boatengs Wort gilt wieder.

All das ist keine Garantie für den Klassenerhalt, am kommenden Wochenende wartet mit Arminia Bielefeld der nächste Kamerad aus dem Abstiegskampf. Es wäre nicht untypisch für die Hertha, nach Erfolgen so leicht- und hochmütig in die Partie hineinzugehen, dass der nächste Rückschlag schon vorprogrammiert ist. Aber unter Magath kann man sich nicht so recht vorstellen, dass sich die Profis so eine Haltung erlauben.

Magath nutzt seinen Ruf

Schließlich geht dem 68-Jährigen aus seiner langen Trainer-Biografie der Ruf einer gewissen Unbarmherzigkeit voraus. Magath ist nicht bekannt dafür, dass es bei ihm besonders menschelt. Umso überraschender, wie zurückhaltend der Trainer in Berlin bisher aufgetreten ist. All jene, die sich im Training übergebende Spieler und Kabinenansprachen als Schweigeminuten erwartet hatten, haben ihr Magath-Klischeebild in den Vorwochen zurecht ruckeln müssen.

Leise war Magath immer schon, aber das war oft ein Leise sein, das etwas Bedrohliches hatte. Bei Hertha jedoch lässt Magath bisher seine natürliche Autorität wirken. Es kann hilfreich sein, einen bestimmten Ruf zu haben.