Mehr als 30 Jahre nach der Hillsborough-Katastrophe ist der damals zuständige Einsatzleiter der Polizei von einem englischen Gericht am Donnerstag für nicht schuldig befunden worden.

David Duckenfield musste sich wegen fahrlässiger Tötung in 95 Fällen verantworten. Im vergangenen April war die Jury bezüglich Duckenfield zu keinem Urteil gekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin ein Wiederaufnahmeverfahren angestrebt, das am 7. Oktober am Preston Crown Court begonnen hatte und nun mit dem Freispruch für den 75-Jährigen endete.

Beim Pokalspiel zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest am 15. April 1989 im Hillsborough-Stadion von Sheffield waren 95 Menschen im Gedränge auf einer völlig überfüllten Zuschauertribüne ums Leben gekommen. Ein weiteres Opfer, Tony Bland, war erst vier Jahre nach dem Unglück gestorben, sein Fall kann deshalb nicht strafrechtlich verfolgt werden. Zudem wurden 766 Fans verletzt. Die meisten Opfer waren Fans des FC Liverpool.

Im Vorfeld der Katastrophe hatte Duckenfield einen Notausgang öffnen lassen, durch den Hunderte Liverpool-Fans über einen schmalen Tunnel auf die bereits überfüllte Stehtribüne strömten. Zäune hinderten die Menschen daran, auf das Spielfeld oder angrenzende Tribünen auszuweichen. Sie wurden von den nachkommenden Fans zu Tode gequetscht.

Die Schuldfrage an der Hillsborough-Tragödie hat Großbritannien über Jahrzehnte bewegt. Nachdem lange Zeit die Fans für die Katastrophe verantwortlich gemacht wurden, stellte ein Gericht auf Grundlage eines Berichts einer Untersuchungskommission 2016 fest, dass die Hauptschuld bei der Polizei lag. Das hatte die Anklage gegen Duckenfield zur Folge gehabt.