Fußball-Bundesliga Hoffnung für Hertha, Rote Karte für Frankfurt-Trainer Glasner

Nach drei Spielen ohne Sieg stand die TSG Hoffenheim unter Zugzwang, die in der Liga schwächelnde Eintracht konnte zumindest den Erfolg vom Einzug ins DFB-Pokalfinale verbuchen. Aber hier spielte von Beginn an vor allem die TSG: Nach Flanke von der rechten Strafraumecke durch Dennis Geiger, verwertete Christoph Baumgartner aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:0 (8.). Eine Chance von Andrej Kramaric konnte Kevin Trapp noch entschärfen (35.), später machte es der Kroate in seinem 250. Pflichtspiel für die TSG vom Elfmeterpunkt besser (41.) – Daichi Kamada hatte für Baumgartner den Fuß stehen lassen. Die Eintracht war danach in Aufruhr, Trainer Oliver Glasner sah die Rote Karte (45.+1). Die Eintracht tobte weiter, Hoffenheim traf: Ihlas Bebou nutzte eine Kopfballverlängerung Angelinos zur 3:0-Führung (45.+3).