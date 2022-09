Man muss sich das noch einmal vergegenwärtigen, welche vielversprechende Laufbahn damit beschädigt worden ist. Mit 20 Jahren, erst seit ein paar Monaten mit einem Profivertrag bei den Bayern ausgestattet, vertraut ihm der neue Münchner Trainer Louis van Gaal den Stammplatz in der Innenverteidigung an. Ein Stammplatz, den bis dahin der arrivierte brasilianische Weltmeister von 2002, Lucio, innehatte. Lucio ist so empört, dass er bei den Bayern seinen Abschied nimmt.

Van Gaal als Förderer

Es ist eine der Maßnahmen, mit der der niederländische Coach in München die Dinge auf den Kopf stellt. Neben Badstuber fördert van Gaal auch den jungen Thomas Müller, er stellt Bastian Schweinsteiger in die Mittelfeldzentrale, ein ganz neuer Wind wehrt an der Säbener Straße, Badstuber und Müller, sie stehen für ein modernes Fußballspiel. Ein Verteidiger mit so viel Ballgefühl, das war selten damals in Deutschland, bei den Bayern darf er schon bald die Freistöße ausführen. Schnell, elegant, intelligent spielt dieser 20-Jährige. Eine Augenweide.