Zweitligaspiel gegen Bochum Kiels Eberwein verursacht Elfmeter beim Aufwärmen

Sein Team lag in Führung und der gegnerische Stürmer hatte gerade am Tor vorbeigeschossen. Da griff der Kieler Michael Eberwein als Einwechselspieler ins Geschehen ein und ermöglichte Bochum so den Ausgleich.