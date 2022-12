Bis zum 30. Juni 2025 Sportvorstand Boldt verlängert beim Hamburger SV

Der Vollzug dauerte quälend lange. Angekündigt war dieser Schritt seit Monaten. Aufsichtsratschef Marcell Jansen ließ den Sportvorstand zappeln, gab erst vor wenigen Tagen grünes Licht. Jansen, der Wüstefeld ins Boot geholt hatte, ist nicht nur bei Kühne in Ungnade gefallen, auch zahlreiche Fans sehen den einstigen Nationalspieler als Bremser im Verein. Bei der Mitgliederversammlung am 21. Januar soll ein Abwahlantrag gestellt werden. »Jonas und Eric haben in den vergangenen Wochen und Monaten bewiesen, wie gut sie die Führungsarbeit der HSV Fußball AG leisten«, sagte Jansen jetzt.