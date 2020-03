Zweitligist HSV Vertrauensbruch soll zur Trennung von Klubchef Hoffmann geführt haben

Marcell Jansen ist neuer Aufsichtsratschef des HSV. In einer Pressekonferenz begründete er die Trennung von Klubboss Hoffmann, nahm den Investor in Schutz - und kündigte an, vorerst nicht in den Vorstand rücken zu wollen.