Relegationsdrama gegen Hertha BSC Hamburger Schmerz-Verein

Auch im vierten Jahr in Folge missglückt dem HSV die Rückkehr in die Bundesliga. Nach der Enttäuschung gegen Hertha beschwören zwar alle den Zusammenhalt – doch für den Klub wird es in Liga zwei immer schwerer.

Aus dem Volksparkstadion berichtet Jan Göbel