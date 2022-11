Im Tabellenkeller trafen bei ihrem ersten Liga-Duell überhaupt die Mannschaften aus Nürnberg und Aufsteiger Magdeburg aufeinander. Die schwächste Offensive der Liga aus Nürnberg tat sich erwartungsgemäß schwer, die besseren Chancen im ersten Durchgang hatte Magdeburg. Mohamed El Hankouri (24.) schoss knapp am Pfosten vorbei, Connor Krempicki köpfte an die Latte (34.).

In der zweiten Hälfte schaffte Nürnberg es mit offensiven Wechseln den Druck zu erhöhen, blieb aber weitgehend harmlos und geriet durch Cristiano Piccini in Rückstand (58.). Glück für den FCN: nur wenige Minuten später lässt Magdeburg-Keeper Dominik Reimann einen Rückpass durchrutschen – Ausgleich durch Eigentor des Torwarts (64.). Nach Foul von Christopher Schindler an Baris Atik gab es Strafstoß. Piccini traf zum zweiten Mal, Christian Mathenia war in die richtige Ecke abgetaucht, konnte das Tor aber nicht verhindern (76.).