In einem wilden Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten brachte Torjäger Robert Glatzel (24.) die Hamburger in Führung. Doch nachdem Sonny Kittel (81.) mit einem vergebenen Foulelfmeter die große Chance auf das 2:0 ausgelassen hatte, schlug Lex-Tyger Lobinger (82.) für die Gäste zu. Zwischen Elfmeter und Ausgleich lagen gerade einmal 53 Sekunden.

Boyd vergibt zwei Hochkaräter

Der FCK überließ Hamburg von Beginn an den Ball und lauerte Chancen durch Konter – wie in der 19. Minute, als Stürmer Terrence Boyd nach schnellem Umschalten über das HSV-Tor köpfte. Kurz darauf schlugen die Gastgeber zu: Glatzel reagierte bei einem Abpraller am schnellsten.