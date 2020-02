Bayerns Sieg gegen Köln Ich heiße Thomas, wie kann ich dir assistieren?

Thomas Müller zeigte beim Sieg des FC Bayern in Köln, wie gerne er unter Trainer Hansi Flick Tore vorbereitet. Zwei Assists steuerte er schon in den ersten Minuten bei. Dass es nicht mehr wurden, lag nicht nur an ihm.

Aus Köln berichtet Tim Beyer