Abwesenheit am Tag gegen Homophobie Französischer Fußballverband bittet PSG-Profi Gueye um Stellungnahme

Frankreichs Fußballverband will die Umstände der Abwesenheit Idrissa Gueyes von Paris Saint-Germain beim Samstagsspiel aufklären. In dieser Partie hatte die Mannschaft zum Tag gegen Homophobie Trikots mit Rückennummern in Regenbogenfarben getragen. Der Ethikrat der Fédération Française de Football (FFF) habe den Mittelfeldspieler nun mit der Bitte um Klarstellung angeschrieben. Gueye soll aufklären, ob er gefehlt habe, weil er an der Aktion nicht teilnehmen wollte, berichtete »L'Équipe« am Mittwoch.