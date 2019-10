Diesmal griff der DFB in Sachen Ilkay Gündogan sofort durch. Im Vorjahr war dem Verband noch der Vorwurf gemacht worden, er habe die Affäre um das berühmte Erdogan-Foto mit Gündogan und Mesut Özil viel zu sehr laufen lassen. Jetzt jedoch wurde noch am selben Abend reagiert.

Als in der Pressekonferenz nach dem Spiel in Estland (0:3, lesen Sie hier mehr zum Spiel) bereits die zweite Frage zum zustimmendem Like zum Salutgruß des türkischen Fußballers Cenk Tosun durch Gündogan und Mitspieler Emre Can gestellt wurde, schritt DFB-Pressesprecher Jens Grittner sofort ein und bat darum, den Bundestrainer doch bitte sehr mit sportlichen Fragen zu bedenken. Schließlich könne Joachim Löw kaum etwas zu dem aktuellen Fall sagen.

Die 14 Minuten des Emre C. Deutschland tat sich gegen Estland auch wegen einer frühen Unterzahl lange schwer. Am Ende durfte die DFB-Elf sich dann aber doch über einen souveränen 3:0 (0:0)-Erfolg in Estland freuen. Emre Can (links) stand trotz seinen wenigen Spielminuten gleich mehrfach im Mittelpunkt. Hier wird er in der vierten Spielminute von Estlands Torwart Sergei Lepmets umgesäbelt. Knapp zehn Minuten später setzte Can zur Grätsche gegen Frank Liivak an, der sonst allein auf Manuel Neuer zugelaufen wäre. Der Schiedsrichter wertete die Aktion als Notbremse, eine vertretbare Entscheidung. Can musste so früh wie noch kein anderer deutscher Nationalspieler in jemals zuvor vom Feld. Mangelnde Zweikampfhärte können beide Trainer ihren Mannschaften nicht vorwerfen. Hier fällt Marcel Halstenberg (links) nach einem Zusammenstoß mit Estlands Nikita Baranov zu Boden. Auch in der Luft ging nicht jeder Zweikampf ganz sauber vonstatten. Hier überprüft Halstenberg die Reißfestigkeit des Trikots von Estlands Stürmer Liivak. Ilkay Gündogan war der Mann des Spiels. In der 51. Minute erzielte er den ersten seiner zwei Treffer. Glück hatte er, dass Marco Reus seinen Versuch aus knapp 17 Metern noch mit der Hacke abfälschte. Gündogan feierte den Führungstreffer mit der Hand auf dem Wappen der deutschen Nationalmannschaft. Weil Gündogan auch den zweiten Treffer erzielte und den dritten darüber hinaus vorbereitete, wusste Kai Havertz (rechts), bei wem er sich zu bedanken hat.

Das wenige dazu hatte Löw ohnehin schon kundgetan. "So weit ich gehört habe, haben beide den Like schon wieder entfernt", wer beide kenne, "weiß, dass beide eigentlich gegen Terror und Krieg sind", die Zustimmung, die beide dem Post von Tosun und dessen militärischem Gruß zukommen ließen, sei "in keinem Fall ein politisches Statement gewesen". Ähnlich hatten sich Gündogan und Can schon vor dem Spiel geäußert. Nach dem Spiel wollte Gündogan zu dem Thema nichts mehr sagen.

Wieder nur eine solide Halbzeit

Im Grunde war der ManCity-Profi selbst verantwortlich dafür, dass er und seine zumindest unglücklichen Internet-Aktivitäten nach dem Spiel das Hauptthema war. Hätte er nach dem Seitenwechsel nicht zwei Mal schnell zur 2:0-Führung getroffen und die DFB-Elf damit vor einer Blamage bewahrt, hätte sich der Bundestrainer wohl zu einer sportlichen Misere äußern müssen.

Erneut hatte sein Team in fast schon beeindruckender Konstanz eine extrem schwache Hälfte hingelegt. Wie schon gegen die Niederlande, wie gegen Nordirland, wie auch im Testspiel gegen Argentinien. Der Elf fehlt nicht nur wegen der zahlreichen Ausfälle derzeit die Konstanz, eine Leistung über 90 Minuten zu halten. Diesmal kam der schnelle Platzverweis für Emre Can hinzu, der die Mannschaft schon nach einer Viertelstunde personell dezimierte. "Danach mussten wir uns erst einmal wieder ordnen", so Löw. Dennoch war es schon sehr bedenklich, wie das Team danach bis zum Pausenpfiff die Struktur verloren hatte und gegen die wackeren, aber extrem biederen Esten sogar um einen Rückstand fürchten musste.

Es ist die Geschichte dieses Spiels, dass es von den zwei Spielern geprägt wurde, die im Vorfeld mit ihrem Instagram-Like so viel Aufregung verursacht hatten. Can, der durch seinen Platzverweis die Elf in Unordnung brachte, Gündogan, der danach die Ordnung wiederherstellte.

Auf dem Feld fast trotzig reagiert

In einem Mittelfeld ohne Toni Kroos, dazu mit einem Joshua Kimmich, der nach der Roten Karte für Can in die Defensive zurückweichen musste, wurden Gündogans Qualitäten umso sichtbarer. Je länger das Spiel dauerte, je mehr wurde er das, was im Reportersprech Dreh- und Angelpunkt heißt. Was allein durch seine 180 Ballkontakte dokumentiert ist.

Im Vorjahr hatte die Geschichte um das Erdoganfoto bei Gündogan deutliche Spuren hinterlassen. Bei der WM in Russland war er ein sportlicher Ausfall, seine Leistung eine Karikatur dessen, was er kann. Jetzt reagierte er auf dem Platz fast trotzig, wirkte wie angespornt. Zumindest in dieser Hinsicht scheint er sich gegenüber dem Vorjahr weiterentwickelt zu haben.

Sonntag, der 13. Manuel Neuer, Tor: Der Bayern-Keeper hatte gegen die Argentinier aus Gründen der Teamhygiene ausgesetzt und Konkurrent Marc-André ter Stegen den Vortritt gelassen. Im Plichtspiel durfte er wieder zwischen die Pfosten, das sagt einiges über die Priorität des Bundestrainers. Auszeichnen konnte sich Neuer kaum, da die Schüsse auf sein Tor auch meistens über oder neben sein Tor gingen. Dass die Esten überhaupt so oft die Gelegenheit bekamen, Neuer ins Visier zu nehmen, war schon bemerkenswert genug. Lukas Klostermann, Abwehr: Der Leipziger nutzte den Abend, um seine Stärken und Schwächen gleichzeitig zu demonstrieren. Mehrfach lief er dank seiner Schnelligkeit dem Gegenspieler den Ball ab, ebenso häufig jedoch spielte er bei Offensivaktionen einen Ball in die Füße der estnischen Abwehr oder gleich ins Nichts. Der konzentrierte Abschluss, mit dem er zuletzt gegen Argentinien zwei Mal geglänzt hatte, gelingt ihm noch viel zu selten. Emre Can, Abwehr: Seine Leistungsbilanz ist schnell erzählt. In der Anfangsphase zählte Can zu den Fleißigsten, als wolle er die Welt überzeugen, dass er auf dem Platz weit aktiver sein kann als bei Instagram. So hatte der Profi von Juventus auch die erste gute Chance des Spiels. In der 14. Minute wurde daraus Überaktivität. Die Rote Karte hielt selbst der Bundestrainer für "absolut berechtigt". Für Emre Can war es ein Sonntag, der 13. Niklas Süle (rechts), Abwehr: Der Bayern-Innenverteidiger gilt normalerweise als der Zuverlässigste im Abwehrverbund. Diesmal sorgte sein fahrlässiger Querpass vor dem Strafraum dafür, dass sein Teamkollege Emre Can beim Versuch, Schlimmeres zu verhüten, zu spät kam und deswegen Rot sah. Wäre die Welt gerecht und die Fußballregeln anders, wäre das eigentlich Süles Platzverweis gewesen. Danach wurde es besser. Aber dass er sich in der ersten Hälfte auch mal vom 35jährigen estnischen Kapitän Wassiljew düpieren lassen musste, passte ins Bild. Marcel Halstenberg, Abwehr: Der Andere der siamesischen RB-Zwillinge auf der Außenbahn. Am Anfang sehr unauffällig, da kaum Angriffe über seine Seite aufgebaut wurden. Danach immerhin nur noch unauffällig. Ein Länderspiel, in dem man sich an seine Leistung nur wenig erinnern wird. Seine besseren Vorstellungen wird er sich hoffentlich für wichtigere Partien aufgespart haben. Joshua Kimmich, Mittelfeld/Abwehr: Eine Abräumerpartie ganz nach seinem Geschmack. Nach einer Viertelstunde wurde er an Cans Stelle nach hinten beordert. Dort konnte er nach Herzenslust Löcher stopfen, die ihm seine Vorderleute großzügig eröffnet hatten. Machte das mit der ihm eigenen Akribie. Akzente nach vorne konnte er dadurch kaum noch setzen, dennoch einer der Besseren an diesem Abend. Kai Havertz, Mittelfeld Der ebenso hochgelobte und hochgewachsene Bayer-Jungspund lieferte diesmal ein schwaches Länderspiel ab. Mit vielen Zuspielen, die ihren Adressaten nicht erreichten, mit wenig Zug zum Tor, mit unnötigen Balltändeleien. Dass er es viel besser kann, wissen alle. Dennoch sollten die Hymnen auf ihn vielleicht mal etwas leiser gesungen werden. Das hat noch niemandem geschadet. Ilkay Gündogan, Mittelfeld: Man oft he Match. Vorher, während und nach dem Spiel wurde vorwiegend über ihn geredet. Der Mittelfeldspieler von ManCity stellte einen neuen Bildkontakt-Rekord in der Nationalmannschaft auf, er schoss zwei Tore selbst und bereitete das dritte vor. Fußballspielen kann er definitiv besser, als sich behutsam und vorausdenkend im Internet zu bewegen. Zum heutigen Fußballerleben gehört zwar beides, zurzeit jedoch ist die Leistung auf dem Platz noch wichtiger. Julian Brandt, Mittelfeld (bis 86. Minute): Julian Brandt und seine Startelfeinsätze in der Nationalmannschaft - das ist ein spezielles Thema. Seine besten Spiele im DFB-Dress hat Brandt jedenfalls als Joker gemacht. Dieser Abend war nicht geeignet, diesen Eindruck zu korrigieren. Brandt war wie immer fleißig, ist viel gelaufen, hat sich viel angeboten, aber da waren auch zahlreiche Aktionen dabei, die ins Leere gingen. Das ist fast schon eine Einzelkritik des späten Thomas Müller im DFB-Trikot. Nadim Amiri, Mittelfeld (ab 86. Minute): Der Neu-Leverkusener kam für die letzten vier Minuten anstelle des Ex-Leverkuseners Brandt ins Spiel. Er verdoppelte seine Länderspielbilanz damit. Mehr ließ sich in der kurzen Zeit nicht sagen. Marco Reus, Mittelfeld (bis 76. Minute): Der Dortmunder spielt seit Wochen unter Form. Das ist im Verein so, das ist auch in der Nationalelf so. Einen Freistoß ans Lattenkreuz kurz vor der Pause hat er immerhin verbuchen können. Das war allerdings auch fast die erste Aktion, in der er auf sich aufmerksam machen konnte. War als Abfälscher und Vorlagengeber immerhin an beiden Gündogan-Toren beteiligt. Trotzdem bräuchte Reus mal wieder ein Erfolgserlebnis - in der Bundesliga geht es jetzt gegen seinen Ex-Verein. Da hat er meistens gut gespielt. Suat Serdar, Mittelfeld (ab 76. Minute): Kam für die letzten zwölf Minuten für Marco Reus ins Spiel. Der türkische Verband hatte im Vorfeld irritiert auf Serdars Nominierung reagiert. Wer verschwörungstheoretisch denkt, könnte die Einwechslung als ein Signal deuten, um dem Gündogan/Can-Like etwas entgegenzusetzen. Wer Löw kennt, weiß allerdings, dass das sicher keine Rolle gespielt hat. Apropos keine Rolle gespielt: Das hat auch Serdar in den wenigen Minuten auf dem Platz nicht können. Luca Waldschmidt, Sturm (bis 66. Minute): Der Freiburger machte sein zweitens Länderspiel, zum zweiten Mal durfte er von Anfang an mitwirken. Und zum zweiten Mal musste er anerkennen, dass die Fußball-Nationalmannschaft doch noch ein anderes Kaliber ist als die U21-Auswahl. Bemüht und eifrig war er, aber das sind meistens nur zwei Hilfsadjektive für unglücklich und wenig effektiv. Nach einer Stunde kam Timo Werner für ihn ins Spiel. Timo Werner, Sturm (ab 66. Minute): Sorgte nach seiner Einwechslung für mehr Elan im deutschen Sturm. Was nicht so schwer war angesichts der ersten Stunde der DFB-Offensive. Aber Werner schoss nicht nur ein schönes Tor, er brachte Bewegung und Tempo ins deutsche Spiel. Das hatte vorher spürbar gefehlt. Bundestrainer Joachim Löw: Wenn nach einer schwachen ersten Halbzeit eine bessere zweite folgt, kann der Trainer von sich behaupten, er habe in der Pause durch seine Ansprache Wirkung gezeigt. Ob das wirklich so war, lässt sich an diesem Abend schwer sagen. Zumindest nach dem Spiel war Löw so wie immer: Politische Themen wie die Gündogan/Can-Angelegenheit lässt er mit ein paar unbestimmten Sätzen abtropfen. Das hat sich in 13 Jahren als Cheftrainer nicht geändert.

Es ist das 35. Länderspiel für Gündogan gewesen, er zählt damit im DFB schon zu den Routinierteren. Dennoch hat der 28-Jährige die Rolle, die zu ihm passen würde, in der Nationalmannschaft noch nicht gefunden. Mit Kimmich und Kroos sind im Mittelfeld schon zwei Spieler mit Platzhirsch-Charakter, die schwer zu verdrängen sind und beim Bundestrainer höchste Anerkennung haben. Verletzungen kamen hinzu, die Sache mit Erdogan hatte ihm zudem im Fanvolk Sympathien gekostet und manches Ressentiment geweckt. All das hat das Durchstarten im Nationalteam für ihn erschwert.

An seinen Fähigkeiten gemessen müsste Gündogan längst eine Führungsposition im Team einnehmen. Von Pep Guardiola bei Manchester City hochgeschätzt, mit Meisterehren in England dekoriert, seine Ballbehandlung ist eine Pracht. Zudem gilt er als ein intelligenter Spieler, umso mehr irritiert, dass er nun zum zweiten Mal aufgrund einer Online-Veröffentlichung im Mittelpunkt einer Diskussion steht, wie er es mit dem türkischen Präsidenten hält.

"Nach dem letzten Jahr ist das Letzte, was ich wollte, ein politisches Statement zu setzen", hat er noch vor dem Spiel dem SPIEGEL mitgeteilt. Passiert ist es dennoch. Und wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Debatten vom Vorjahr wieder an die Oberfläche kommen. Das lässt sich selbst mit zwei Toren für Deutschland kaum verhindern.

Estland - Deutschland 0:3 (0:0)

0:1 Gündogan (51.)

0:2 Gündogan (57.)

0:3 Werner (71.)

Estland: Lepmets - Baranov, Tamm, Mets, Pikk - Antonov - Kams, Ainsalu, Vassiljev (61. Käit), Liivak (77. Ojamaa)- Sappinen (56. Zenjov)

Deutschland: Neuer - Klostermann, Can, Süle, Halstenberg - Havertz, Kimmich, Gündogan - Brandt (86. Amiri), Waldschmidt (66. Werner), Reus (76. Serdar)

Schiedsrichter: Kabakov (Bulgarien)

Gelbe Karten: Lepmets, Baranov

Rote Karte: Can (14.)

Zuschauer: 12.062