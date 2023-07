Am Montag überraschte Inka Grings, als sie den WM-Kader der Schweiz präsentierte. Die ehemalige deutsche Nationalstürmerin berief unter anderem Iman Beney ins finale Aufgebot, eine erst 16 Jahre alte Offensivspielerin. Beney spielt bei den Young Boys Bern, beim Länderspieldebüt am Freitag gegen Sambia gelang ihr beim 3:3 gleich eine Torvorlage. Am Dienstag folge dann die Hiobsbotschaft. Beney erlitt im Training einen Kreuzbandriss, das Turnier ist gelaufen.