Die Ursachenforschung ist im vollen Gange. Die Polizei befragt Zeugen und analysiert die Aufnahmen der 32 Sicherheitskameras im Stadion, zudem werden Handyaufnahmen aus dem Internet und der Opfer ausgewertet. Für die Untersuchung sind drei Wochen angesetzt.

Der indonesische Fußballjournalist und TV-Kommentator Haris Pardede spricht von Kondolenzschreiben, die wie ein »Tsunami« aus aller Welt gekommen seien. »Die Menschen hier sind schockiert. Wenn ein, zwei Menschen in den Stadien sterben, ist das in Indonesien normal«, sagt Parede dem SPIEGEL: »Vor Beginn der aktuellen Saison sind bereits mehrere Fans gestorben, meist sind die Ursachen überfüllte Stadien oder schlechte Security.« Laut der Organisation Save our Soccer (SOS) habe es seit 1995 rund 80 Tote gegeben.