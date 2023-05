Der Brasilianer Felipe Anderson (30.) hatte Lazio in Führung gebracht, Lautaro Martinez (78.) erzielte den 1:1-Ausgleich für die Gastgeber und das 3:1 (90.). Der in der 71. Minute eingewechselte Gosens hatte zwölf Minuten später auf Vorarbeit des Belgiers Romelu Lukaku getroffen. Er verletzte sich allerdings bei der Aktion an der Schulter und musste das Feld wieder verlassen.

Für die Nerazzurri war der Erfolg über den Tabellen-Zweiten im Kampf um die Champions-League-Plätze von großer Bedeutung. Mit 57 Punkten belegt Inter sechs Spiele vor Saisonende den vierten Platz vor Titelverteidiger AC Mailand und der AS Rom, die ebenfalls 57 Zähler auf dem Konto haben.