Romelu Lukaku bei Inter Mailand Die Curva Nord erklärt Rassismus

"Interista diventi pazzo", heißt ein alter Spottgesang der Fans der AC Mailand gegen den Lokalrivalen Inter Mailand: "Inter-Fan, Du wirst verrückt!" Ursprünglich auf die Erfolglosigkeit des italienischen Erstligisten gemünzt, stellt sich momentan die Frage, ob der alte Spruch endgültig wahr geworden ist.

Denn Anhänger der Inter-Fankurve "L'Urlo della Nord" veröffentlichten am Dienstag ein erstaunliches Statement auf der Facebook-Seite der Gruppierung. Darin fühlte man sich veranlasst, dem eigenen Spieler Romelu Lukaku zu erklären, was Rassismus sei und was nicht.

Vorausgegangen war das Auswärtsspiel bei Cagliari Calcio, bei dem es zu Affenlauten und rassistischen Schmährufen gegenüber Lukaku gekommen war. Der Belgier hatte den Rassismus daraufhin bei Twitter verurteilt - und Vereine und Verbände aufgefordert, endlich etwas dagegen zu unternehmen. Man schreibe schließlich das Jahr 2019.

Viele Fans und Spieler schlossen sich ihm an, unter anderen Borussia Dortmunds Jadon Sancho, der der englischen Zeitung "Sun" sagte, niemand wolle "Fußball spielen, um derartig beschimpft zu werden. Es nimmt dir das Selbstvertrauen und die Liebe zum Sport."

"Die Italiener sind keine Rassisten"

Die Inter-Anhänger behaupten in ihrem Statement, Lukaku habe die gegnerischen Fans bloß missverstanden. In Italien gehöre es nun mal zum Fußball dazu, den Gegner mit allen möglichen Mitteln fertigzumachen, ihn zu irritieren, damit er schlechter spielt. Mit "echtem Rassismus" habe das aber nichts zu tun. Italiener seien keine Rassisten, das Problem existiere vor allem in Nordeuropa, man sei eine multiethnische Kurve, behalte sich jedoch auch vor, gegnerische Spieler zu beleidigen - zur Not auch mit Affenlauten, die aber kein "echter Rassismus" seien.

Eingangs sagt die "L'Urlo della Nord", mit dem Statement auf das "Medientheater" der "falschen Moralisten" zu antworten, die mit ihrer "Ignoranz" und ihrem "Alarmismus" nicht zwischen "echtem Rassismus" und einem "instrumentellen" Rassismusvorwurf differenzieren würden - in Deutschland besser bekannt als "Rassismuskeule".

Eine lange rechte Tradition

Diese Rhetorik ist kein Zufall. Seit langer Zeit hat die Curva Nord den Ruf, eine politisch rechte Gesinnung zu haben. Zwar gibt es kein offizielles Bekenntnis - und natürlich gehören nicht alle Kurvengänger rechten Parteien an - aber schon die älteste und bekannteste Ultra-Gruppe Boys SAN ("Squadra d'Azione Nerazurre" - "Schwarzblaue Aktionseinheiten"), eine Anlehnung an die "Aktionseinheiten" während Benito Mussolinis Diktatur, gehörte zu den ersten mit explizit rechter Ausrichtung.

Die Fan-Freundschaft mit Lazio und die zeitweise sowohl bei Inter als auch in Rom existierenden rechtsextremen "Irriducibili" (die dennoch zwei verschiedene Gruppen waren) sind ebenso starke Indizien auf eine rechte Haltung wie die Beziehung zu Varese Calcio. Dort firmiert die Ultragruppe unter "Blood & Honor Varese" - ein bekanntes internationales rechtsextremes Netzwerk, das in Deutschland verboten ist.

Die rechte Kurve sieht sich im Recht

Der in Italien lebende Fußballblogger und Fan-Experte Kai Tippmann sieht in dem Statement einen "peinlichen Versuch, zu erklären: 'Das haben wir schon immer so gemacht, das lassen wir uns jetzt nicht wegnehmen.'"

"Das einzige Argument, das sie haben, ist die Repression", sagt er dem SPIEGEL. Den Inter-Fans zufolge dürften sie "nicht mehr singen" und "nichts mehr sagen" - dabei ginge es nur um die Erniedrigung des Gegners. "Dass das natürlich rassistisch ist, denn diese Art von Schmähgesang trifft ja eben nur schwarze Spieler, will ihnen in ihrer Wagenburghaltung nicht in den Kopf."

Bislang hat sich der Klub nicht offiziell positioniert. In dieser Saison will Inter nach dem Streit mit Ex-Stürmer Mauro Icardi sportlich wieder aufsteigen. Dabei soll Lukaku helfen, der so wie Alexis Sánchez im Sommer von Manchester United kam.

Offenbar will man jeden neuen Ärger zwischen Kurve und Stürmer im Keim ersticken, indem man den Mantel des Schweigens ausbreitet. Im Oktober soll es in der Serie A eine große Anti-Rassismus-Kampagne geben - auch Inter wird sich beteiligen. Kritischen Fragen wird man spätestens dann kaum ausweichen können.