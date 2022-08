Romelu Lukaku ist die perfekte Rückkehr nach Italien gelungen. Der 29-Jährige brauchte keine 90 Sekunden für seinen ersten Treffer, Inter Mailand kam zum Start der italienischen Serie A aber erst durch ein spätes Tor zum Sieg. Denzel Dumfries sorgte bei US Lecce am Samstagabend in der Nachspielzeit für den 2:1 (1:0)-Endstand.