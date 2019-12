Um zu erkennen, dass das Spiel gelaufen und Inters Hoffnung aufs Weiterkommen in der Champions League dahin war, brauchte man als Zuschauer nur die beiden Mailänder Stürmer beobachten.

85 Minuten lang hatten sich Romelu Lukaku und Lautaro Martínez in Zweikämpfen aufgerieben, sie waren Bällen hinterhergesprintet, hatten die Fans angestachelt. Als Ansu Fati aber das 2:1 für Barcelona erzielte, stand Lautaro regungslos und mit leerem Blick an der Mittellinie, Lukaku verbarg sein Gesicht mit seinen Händen. Diesen beiden würde kein Aufbäumen mehr gelingen. Und wenn nicht ihnen, dann niemandem.

Inter Mailand ist raus, unterlegen im Fernduell mit Borussia Dortmund, ausgeschieden gegen eine B-Elf des bereits qualifizierten FC Barcelona. Doch wer im Mailänder San Siro war und Inter pressen und kontern und verschieben sah, der fühlte sich hin- und hergerissen. Kann man so scheitern und trotzdem eine Spitzenmannschaft sein?

Vergangener Glanz und neue Hoffnung

Vor neun Jahren war Inter Mailand Europas erfolgreichster Fußballklub. Unter Trainer José Mourinho gewann er als damals erst sechster Klub überhaupt das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Dann begann der Abstieg. Zuletzt verpassten die Nerazzurri acht Jahre in Folge die Top drei der Serie A, die Pokale blieben aus, außerhalb Italiens galt Inter schon lange nicht mehr als Schwergewicht.

In den mobilen Fanshops, die am Dienstagabend vor dem San Siro aufgereiht sind, hängen Trikots mit den Namen der alten Helden, Sneijder, Milito, Eto'o. Eto'o hat kürzlich als letzter von den dreien seine Karriere beendet.

Die Gegenwart sind Lautaro, 22, im Sommer 2018 aus seiner Heimat Argentinien zu Inter gewechselt, und Lukaku, 26, vor der Saison von Manchester United gekommen. Die italienische Presse nennt das Sturmduo "LuLa".

Alessandro Garofalo/REUTERS Romelu Lukaku (r.) erzielte gegen den FC Barcelona sein zwölftes Saisontor in allen Wettbewerben

Gemeinsam waren sie vor dem Spiel an 29 Toren beteiligt; sie sind, neben Trainer Antonio Conte, die Protagonisten von Inters neuem Aufschwung. 38 Punkte hat das Team nach 15 Ligaspielen gesammelt, hochgerechnet wären das am Saisonende 96 Punkte, das wäre der dritthöchste Wert der Serie-A-Geschichte.

Es sieht so aus, als erlebe Inter seine Renaissance. Der große Rivale Juventus könnte nach zuletzt acht Meisterschaften in Folge entthront werden. Denn Inter trifft viele richtige Personalentscheidungen.

Conte ist ein exzellenter Trainer, man musste sich fast wundern, dass er nach seiner Station als Chelsea-Coach zu Inter ging. Das könnte wiederum mit Geschäftsführer Giuseppe Marotta zusammenhängen. Marotta war noch bis zum vergangenen Jahr bei Juventus, die "Süddeutsche Zeitung" nannte ihn den"cleversten Strategen auf dem italienischen Spielermarkt".

Emilio Andreoli/Getty Images Erfolgstrainer Antonio Conte formte in Mailand eine konkurrenzfähige Mannschaft

Unter Marotta rüstet der Klub auf, er verpflichtete unter anderem Abwehrhaudegen Diego Godín und eben Lukaku. Während dessen Qualitäten bekannt sind - der belgische Nationalspieler hat Laufwege der Extraklasse im Repertoire -, ist Lautaro außerhalb Italiens weniger bekannt. Spiele wie das gegen Barcelona dürften das ändern.

Lautaro - Spitzname El Toro, der Stier - kämpft Fußball. Er arbeitet viel mit dem Körper, manchmal wirft er sich in den Ball, als wollte er ihn nicht ins Tor schießen, sondern ihn dorthinein grätschen. Zusätzlich zum Einsatz kommen Technik und Körperbeherrschung. Kein Pass ist für ihn zu schwierig, als dass er ihn nicht verarbeiten kann, selbst Bälle auf Kopfhöhe nimmt er sauber an. Mit dem Fuß.

Barcelonas Trainer Ernesto Valverde weiß um die Gefahr, die vom Sturmduo ausgeht. Nach dem Spiel wird er erzählen, wie stark die beiden seien, wie schwierig zu verteidigen. Valverde spielt mit drei statt zwei Innenverteidigern, er will eine zusätzliche Absicherung. Es geschieht nicht oft, dass Barcelona sich taktisch so deutlich nach dem Gegner richtet. Das eigene 4-3-3 ist dem Klub eigentlich in die DNA geschrieben.

Gefährlich, aber glücklos

Valverdes Sorge ist berechtigt. Vor dem 1:1 schirmt Lautaro den Ball gegen Barcelonas Verteidiger Jean-Clair Todibo ab. Todibo umklammert seinen Gegner, erst kurz, schließlich lässt er Lautaro gar nicht mehr los. Als Barcelonas übrige Verteidiger realisieren, dass einer allein nicht genügt, um ihn zu stoppen, kommen sie hinzu. Bei Lautaros Ablage auf Lukaku steht dieser dann ganz frei.

Zweimal trifft Lautaro ins Tor, beide Male entscheidet der Schiedsrichter auf Abseits. Drei weitere Schüsse gibt er ab, ohne Erfolg. Lukaku hat zwar sein Tor gemacht, doch eigentlich hätte er noch ein bis zwei weitere Treffer erzielen müssen. Mehrfach taucht er frei vor Barcelonas Tor auf, doch entweder er zögert zu lange oder er scheitert an Ersatztorwart Neto. Dann trifft Ansu Fati. Leerer Blick, Hände in den Hüften, Gesicht begraben.

Das letzte, was man vom Sturmduo Lautaro/Lukaku sieht, ist, wie sie nebeneinander in Richtung Kabine trotten, hängende Schulten, gesenkter Blick. Die meisten Ränge sind da bereits leer, nicht aber der Fanblock der Inter-Ultras. Sie stehen in ihrer Kurve und feiern ihre Mannschaft, die gekämpft und verloren hat, und sie singen auch dann noch weiter, als der letzte Spieler lange schon verschwunden ist.