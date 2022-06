Bitterer Abschied für Giorgio Chiellini

Die italienische Presse kritisierte den nächsten enttäuschenden Auftritt der Italiener mit ihrem Trainer Roberto Mancini hart. »Die Geschichte von Mancinis schönem Italien ist vorbei. Wir müssen ganz oder fast ganz von vorn anfangen«, urteilte die »Gazzetta dello Sport« in ihrer Onlineausgabe.

Vor allem für Italiens Kapitän Giorgio Chiellini war es ein bitterer Abend. Das reizvolle Duell mit Messis Argentiniern war das 117. Länderspiel des Innenverteidigers, fast zwei Dekaden nach dem Debüt. »Als Kind hätte ich nie daran denken oder gar darauf hoffen können, so weit zu kommen«, hatte der Verteidiger vorher gesagt. In Pisa geboren, war Chiellini über AS Livorno und den AC Florenz 2005 zu Rekordchampion Juventus Turin gekommen, wo er in 17 Jahren eine Ära prägte, mit neun Meistertiteln und fünf Pokalsiegen. Ende der abgelaufenen Saison kündigte Chiellini seinen Abschied von Juventus Turin an. Ob er wechselt oder seine Karriere beendet, ließ Chiellini offen.