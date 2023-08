Internationale Pressestimmen zum Fall Rubiales »Das gesamte Modell Fußball gehört auf den Prüfstand«

Belgien:

»De Standaard«: »Genau wie in vielen anderen Ländern wütet in Spanien ein Kulturkampf, befeuert von Männern, die nicht wissen, wie sie mit mündigen Frauen umgehen sollen … Politische Parteien haben den Fall aufgegriffen – eine Entlassung wegen eines Kusses ist ein ideales Symbol in diesem Kulturkampf. Aber immer mehr bekannte Namen, Fußballmannschaften und Sponsoren distanzieren sich vom Vorsitzenden. Es wird interessant sein, zu verfolgen, ob Rubiales mit Schimpf und Schande weggejagt oder von einer politischen Partei aufgenommen wird, die mit seiner Opferrolle Stimmen gewinnen will. Erst dann wissen wir, wie weit der Feminismus in Spanien ist.«