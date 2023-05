In der Liga herrscht in genau dieser Frage Uneinigkeit. Es sind beileibe nicht nur die Fans, die dem Einstieg eines Private-Equity-Unternehmens, einer Beteiligungsgesellschaft, per se ablehnend gegenüber stehen – und dies in den vergangenen Wochen in den Stadien mit ihren Bannern mehr als deutlich gemacht haben.

Unbehagen gibt es auch in einzelnen Klubs – so sehr, dass es nach wie vor nicht ausgemacht ist, ob die für die Zustimmung nötige Zwei-Drittel-Mehrheit am Mittwoch tatsächlich erreicht oder, wie es die Unterstützer wollen, sogar deutlich überschritten wird.

Unbehagen aus vielen Quellen

Es ist ein Unbehagen, das sich aus vielen Quellen speist. Die DFL hat für den Private-Equity-Deal bisher stets mit dem Argument geworben, der Investor habe damit keinerlei Anspruch, bei strategischen Fragen wie zum Beispiel der Spielplangestaltung mitzureden. Hellmann hatte dies sogar als »Rote Linie« bezeichnet.