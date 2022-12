Der iranische Staat hat offenbar ein Passagierflugzeug umgeleitet und die Familie von Ex-Fußballstar Ali Daei an der Ausreise gehindert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press. Daei, Irans Rekordnationalspieler und ehemaliger Nationaltrainer, ist einer der prominentesten Unterstützer der Protestbewegung in Iran.