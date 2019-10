Zum ersten Mal in der vierzigjährigen Geschichte von Iran können auch iranische Frauen Tickets für ein Fußballspiel kaufen. Für das erste Heimspiel der WM-Qualifikation gegen Kambodscha am kommenden Donnerstag sind auf einer Webseite online Karten für vier Sondertribünen angeboten worden, die nur für Frauen vorgesehen sind.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA vom Freitag wurden den Frauen zunächst Tickets für nur zwei Tribünen angeboten. Da die aber in wenigen Minuten ausverkauft waren, wurde zwei weitere Tribünen hinzugefügt. Laut IRNA waren innerhalb weniger Minuten 3500 Tickets verkauft. Die Fifa sagte der Nachrichtenagentur Reuters, sie erwarte bis zu 4600 verfügbare Tickets. Unklar sei jedoch, wie viele dieser Tickets für "ausgewählte Gäste", wie etwa Fußballerinnen und Trainerinnen, vergeben worden sind. Das Asadi-Stadion in Teheran fasst rund 78.000 Plätze.

In Iran ist Frauen der Besuch von Fußballspielen im Stadion seit vier Jahrzehnten untersagt. Vor rund einem Monat hatte sich eine iranische Frau, der wegen eines Stadionbesuches das Gefängnis drohte, aus Protest vor dem Gericht selbst angezündet und war ihren Verletzungen kurz danach erlegen. Der Tod von Sahar Khodayari hatte weltweite Anteilnahme ausgelöst. Die Fifa hatte dem iranischen Verband daraufhin eine Frist gesetzt, Frauen den Stadion-Besuch zu erlauben. Da die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in den Statuten des Fußball-Weltverbandes geregelt ist, könnte die Fifa Iran andernfalls ausschließen.

Sportminister Massud Soltanifar hatte vor rund zwei Wochen angekündigt, dass Frauen in Iran zukünftig zumindest Länderspiele besuchen dürfen. Im Asadi-Stadion in Teheran wurden für Frauen separate Eingänge, eine Extra-Tribüne und Damen-Toiletten eingerichtet. Außerdem sollen spezielle Polizeieinheiten eingesetzt werden, damit die Frauen sicher in das und aus dem Stadion kommen, hatte Soltanifar gesagt.

"Sold out!" twitterte die Bewegung Iranischer Frauen namens "Open Stadiums", die sich für Gleichberechtigung und ein Ende des Stadionverbots einsetzen. Eine Aktivistin der Bewegung sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Verkauf der Tickets habe ohne Ankündigung des Verbandes stattgefunden, die Frauen hätten über Social Media davon erfahren. "Es war eine chaotische Situation" wird sie zitiert. "Open Stadiums" kritisiert darüber hinaus, dass die Frauen auf den separaten Tribünen das Spiel nicht gemeinsam mit ihren Söhnen verfolgen könnten.

In den sozialen Netzwerken feierten zahlreiche Iranerinnen in den sozialen Medien den Ticketverkauf als einen großen Erfolg für ihren Kampf gegen die Diskriminierung der Frauen im Land. Unter der Überschrift "nach 40 Jahren endlich geschafft" posteten auch viele Iranerinnen ihr erworbenes Ticket. Auch männliche User kommentierten die Entscheidung, einer schrieb "Welcome to the game!!!".