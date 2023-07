2019 machte die Fifa Druck: »Unsere Position ist klar und eindeutig: Frauen müssen in die Fußballstadien in Iran zugelassen werden«, sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino und setzte dem iranischen Verband eine Frist. Sportminister Massud Soltanifar kündigte daraufhin an, dass Frauen künftig zumindest Länderspiele besuchen dürfen. Im Asadi-Stadion in Teheran, wo Irans Nationalmannschaft ihre WM-Qualifikationsspiele austrägt, wurden für Frauen separate Eingänge, eine Extra-Tribüne und Damen-Toiletten eingerichtet.