Wegen der Menschenrechtsverletzungen in Iran hatte es zuletzt auch Forderungen gegeben, Iran von der bevorstehenden Fußball-WM in Katar auszuschließen. Der Fußball-Weltverband Fifa hat bis heute zur Situation in Iran allerdings öffentlich keine Stellung bezogen. Die WM in Katar beginnt am 20. November.