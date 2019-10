Der italienische Fußballverband will mit dem Videobeweis gegen rassistisches Verhalten von Fans vorgehen. Wie der Verband mitteilte, soll die Technologie zukünftig nicht nur Entscheidungen des Schiedsrichters prüfen, sondern auch zur Identifikation rassistischer Zuschauer genutzt werden.

"In einigen Fällen werden rassistische Gesänge bemerkt und in anderen nicht. Man muss die Gründe dafür prüfen", sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina im Interview mit dem italienischen Fernsehsender Sky Sport. "Es interessiert mich nicht, wie viele Fans sich den Gesängen anschließen. Auch im Einzelfall muss man eingreifen", sagte er.

Prominente Fälle in Italien

In den vergangenen Monaten wurden in Italien wiederholt Spiele unterbrochen, weil Spieler rassistisch beleidigt worden waren. Bei der Serie-A-Partie zwischen Atalanta Bergamo und AC Florenz reagierte der Schiedsrichter auf rassistische Gesänge. Der brasilianische Florenz-Profi Dalbert Henrique hatte den Schiedsrichter angesprochen, nachdem er von Atalanta-Fans rassistisch beschimpft wurde.

Auch Romelu Lukaku von Inter war attackiert worden. Während eines Spiels in Cagliari schallten dem belgischen Nationalspieler Affenlaute und Schmährufe entgegen. Nach der Partie sorgten Inter-Fans für Empörung, weil sie in einem offenen Brief behaupteten, dies sei gar kein Rassismus.

Skandalspiel in EM-Qualifikation

Aber auch außerhalb Italiens gibt es Probleme mit rassistischen Fans. In der EM-Qualifikation wurde die Partie zwischen Bulgarien und England zweimal unterbrochen, weil bulgarische Zuschauer englische Spieler rassistisch attackiert und Hitlergrüße gezeigt hatten. Nach der Partie wurden sechs bulgarische Fans festgenommen.

Zuvor hatte die Uefa ein Drei-Stufen-Protokoll verfasst, mit dem Schiedsrichter unterstützen werden sollen. Erst nach zwei Spielunterbrechungen und Stadiondurchsagen sollen Schiedsrichter demnach das Spiel abbrechen.